معمولی ٹریفک خلاف ورزیوں پر بھی ایف آئی آر کا اندراج روکنے کے لیے وزیر اعلی پنجاب کو خط

نوجوانوں کو ٹریفک قوانین کا پابند بنانے کے لیے آگاہی پروگرام اور کونسلنگ شروع کی جائے

ویب ڈیسک December 02, 2025
ایڈوکیٹ محمد مدثر چوہدری نے معمولی ٹریفک خلاف ورزیوں پر ایف آئی آر کا اندراج روکنے کے لیے وزیر اعلی مریم نواز  کو خط بھیج دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایڈوکیٹ محمد مدثر چوہدری نے وزیر اعلی پنجاب ، آئی جی پنجاب اور سی ٹی او لاہور کو خط بھیجا۔

خط میں کہا گیا کہ بغیر ہیلمٹ، لائسنس پر ایف آئی آر درج کرنا غیر مناسب کاروائی ہے۔ کم عمر طلبہ کا مستقبل ایف آئی آر سے تباہ ہو رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ دنیا بھرمیں ٹریفک خلاف ورزیوں پر جرمانے و آگاہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں کریمنل کیسز بنائے جا رہے ہیں جو بینادی حقوق کے خلاف ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی اور پولیس مقدمات کے اندراج کی پالیسی پر نظرِ ثانی کریں۔ نوجوانوں کو ٹریفک قوانین کا پابند بنانے کے لیے آگاہی پروگرام اور کونسلنگ شروع کی جائے۔
