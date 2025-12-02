شوہر کے یو ٹیوب چینل میں کوئی مداخلت نہیں کرتی، عروب جتوئی

عدالت نے ڈکی بھائی کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 22 دسمبر تک توسیع کردی

ویب ڈیسک December 02, 2025
لاہور:

سیشن کورٹ لاہور نے جوئے کی ایپس کی غیر قانونی تشہیر کے کیس میں ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی عبوری ضمانت میں 22 دسمبر تک توسیع کردی۔

ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے درخواست ضمانت پر سماعت کی، ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئیں۔

این سی سی آئی کی جانب سے ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا جس پر عدالت نے این سی سی آئی کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

عروب جتوئی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ این سی سی آئی اے نے اُنہیں قانون کے بر خلاف مقدمہ میں نامزد کرتے ہوئے اپنے خاوند کی معاونت کا الزام عائد کیا ہے۔

درخواست میں کہا گیا کہ عروب جتوئی کے خاوند مشہور یو ٹیوبر ہیں، وہ اپنے خاوند کے یو ٹیوب چینل میں کوئی مداخلت نہیں کرتیں، درخواست گزار کی مقدمہ میں ضمانت منظور کی جائے۔
