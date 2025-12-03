نیپا حادثے کا اصل قصور وار ڈمپر نکلا، ویڈیو نے سب واضح کردیا

رانگ وے جانے والے ڈمپر کے وزن سے ڈھکن ٹوٹ کر مین ہول کے اندر گرگیا

ساجد رؤف December 03, 2025
facebook whatsup
کراچی:

گلشن اقبال نیپا چورنگی میں بچے کی مین ہول میں گر کر ہلاکت کے واقعے کا اصل قصور وار ڈمپر نکلا، ویڈیو نے ساری صورتحال واضح کردی۔

گٹر کا ڈھکن کیسے غائب ہوا؟، منظرعام پرآنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب کچھ عیاں کردیا۔ نجی ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے واقع گٹر کا ڈھکن مبینہ طور پر 13 روز سےغائب تھا، رانگ وے جاتے ہوئے ایک ڈمپر مین ہول کے اوپر سے گزرا تو گٹر کا ڈھکنا نکل کر گٹرکے اندر ہی گر گیا۔

یہ ڈمپرصوبائی حکومت کے پروجیکٹ بی آر ٹی ریڈ لائن پر کام کرنے والے کانٹریکٹر کا ہے اور ڈمپر ترقیاتی کام سے نکلنے والا ملبہ اٹھا کر رانگ وے جارہا تھا۔

منظرعام پرآنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ 17 نومبرکی رات 2 بجکر5 منٹ پرنجی ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے سے کئی ڈمپر گزرتے ہیں، رانگ وے جاتے ہوئے ایک ڈمپرمین ہول کے اوپر سے گزرا توگٹرکا ڈھکنا نکل کرگٹرکے اندر ہی گرگیا۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طورپرگٹر کا ڈھکن ہٹتے دیکھا جا سکتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کے مطابق ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے واقع گٹر کا ڈھکن تقریباً 13 روز سے غائب تھا۔

ادھر وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پراسسٹنٹ کمشنر گلشنِ اقبال سید عامر علی کی سربراہی میں ٹیم نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا، اسسٹنٹ کمشنر گلشنِ اقبال نے ایکسپریس کو بتایا کہ  وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی کو تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ مقررکیا ہے اور وہ ڈی سی شرقی کی ہدایت پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے یہ معلوم گرنے آئے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن کب سے غائب  تھا اور کون مجرم ہے جس نے نجی ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے سے گڑکا ڈھکن ہٹایا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کا نجی ڈیپارٹمنٹل اسٹورکی انتظامیہ سے رابطہ ہوگیا ہے اور نجی ڈیپارٹمنٹل اسٹورکی انتظامیہ نے انہیں اپنے بھرپورتعاون کی یقین دہائی کرائی ہے، انوں نے بتایا کہ تحقیقات میں سامنے آجائے گا کہ واقعہ کا اصل ذمہ دارکون ہے۔

واضح رہے کہ اتوارکی شب نیپا چورنگی پر کھلے مین ہول میں 3 سالہ ابراہیم گرکرلا پتہ ہوگیا تھا اور 15 گھنٹوں کی کوششوں کے بعد ننھے ابراہیم کی لاش جائے وقوع سے تقریباً آدھا کلو میٹر دور کے فاصلے پر واقع ایک اور کھلے مین ہول سے ملی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

 Dec 03, 2025 04:31 PM |
مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 03, 2025 11:53 AM |
سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

 Dec 03, 2025 11:13 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا صوابی انٹرچینج پر احتجاجی مظاہرہ ختم، پشاور میں 7 دسمبر کو پاور دکھانے کا فیصلہ

Express News

پشاور میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

شوہر کی دوسری شادی اور سوکن ساتھ رکھنے پر 19 سالہ لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کرلی

Express News

ملک کی پہلی اینٹی رائٹ فیڈرل فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر وزیر داخلہ کا اظہار مسرت

Express News

مفتی منیب الرحمان تشیونشاک حالت میں اسپتال منتقل

Express News

کراچی میں ایک اور واقعہ، کھلے مین ہول میں بچی گرگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو