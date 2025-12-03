دوسرا ون ڈے: بھارت کا جنوبی افریقا کو 359 رنز کا ہدف

رُتوراج گائیکواڈ اور ویرات کوہلی کی شاندار سینچریوں کی بدولت بھارت نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 358 رنز اسکور کیے

ویب ڈیسک December 03, 2025
(تصویر: اے ایف پی)

ایک روزہ سیریز کے تیسرے میچ میں بھارت نے جنوبی افریقا کو جیت کے لیے 359 رنز کا ہدف دے دیا۔

رانچی میں جاری میچ میں جنوبی افریقا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 358 رنز اسکور کیے۔

بھارت کی جانب سے رُتوراج گائیکواڈ اور ویرات کوہلی بالترتیب 105 اور 102 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان کے ایل راہول 66 اور رویندر جڈیجا 24 رنز کی ناآؤٹ باری کھیل کر پویلین لوٹے۔

یشسوی جیسوال 28، روہت شرما 14 اور واشنگٹن سندر 1 رن کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

پروٹیز کی جانب سے مارکو جینسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ لُنگی اینگیڈی اور ناندرے برجر 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے۔
