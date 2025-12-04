امریکا: دنیا کی سب سے لمبی زبان رکھنے والا کتا

اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے خاندان کے پالتو کتے نے زندہ کتوں میں سب سے لمبی زبان کا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا کے پالتو کتے نے لمبی زبان گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی ریاست اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے پالتو کتے اوزی نے زندہ کتوں میں سب سے لمبی زبان (7.83 انچ) کا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ ریاست الِینوائے کے شہر بلومنگٹن کے کتے راکی (5.46 انچ) کے پاس تھا۔ اس نے یہ ریکارڈ 2023 میں قائم کیا تھا۔

کتے کی مالکن اینجلا پِک نے گینیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب سے ان کا کتا پیدا ہوا ہے تب سے اس کی زبان ہمیشہ باہر رہتی ہے۔ اس کا دو بار جانوروں کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ہے لیکن اس کو کوئی طبی مسئلہ لاحق نہیں۔ بس اس کی زبان غیر معمولی طور پر لمبی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Dec 04, 2025 12:35 AM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

 Dec 03, 2025 08:55 PM |
ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

 Dec 03, 2025 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

انگلینڈ: 48 گھنٹوں تک ڈوج بال کھیلنے کا ریکارڈ

Express News

قدیم چین میں مرد و خواتین کو قربان کیے جانے کا انکشاف!

Express News

امریکا:ہالف میراتھون میں 137 ٹی شرٹس پہن کر دوڑنے کا انوکھا ریکارڈ

Express News

لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی ’ماڈرن‘ ہوگئی

Express News

سسرال پہنچنے کے بیس منٹ بعد ہی دلہن نے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کردیا

Express News

چین میں روبوٹ نے 66 میل پیدل چل کر عالمی ریکارڈ قائم کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو