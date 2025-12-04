کراچی:
گلستان جوہر پولیس نے سیاہ رنگ کی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ڈبل کیبن گاڑی میں سوار 2 سگے بھائیوں کو گرفتار کرلیا ، ملزمان نے گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی۔
ملزمان نے چند روز قبل کار سوار شہری کو اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کی موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی جس میں ڈبل کیبن گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی۔
واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد گلستان جوہر پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ ہوگیا تھا جس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تاہم گلستان جوہر پولیس نے گزشتہ روز اے ایس آئی گلبہار کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ نمبر 1018 سال 2025 بجرم دفعہ 419 ، 468 ، 471 چونتیس کے تحت 2 سگے بھائیوں کو گرفتار کر کے جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ڈبل کیبن قبضے میں لے لی۔
اس حوالے سے مدعی مقدمہ نے بیان دیا ہے کہ وہ علاقے میں گشت پر تھا کہ میں نے اپنے موبائل فون سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وقوعہ بمقام مین منور چورنگی جانب کامران چورنگی بلاک 3 گلستان جوہر میں پیش آیا جس میں ایک سیاہ رنگ کی ریوو گاڑی جس پر سرکاری نمبر پلیٹ جی پی بی 879 لگی تھی اور اس میں سوار افراد اور ان کے ہمراہ موجود پرائیویٹ گارڈ تھے جو کہ لوگوں کو مار پیٹ کر رہے تھے۔
معلومات کرنے پر گاڑی کے مالکان کے نام عمیر اور سمیر اور ان کے ہمراہ نامعلوم سیکیورٹی گارڈ تھے اور اس حوالے سے تھانے فون کر کے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ گاڑی کو دفعہ 550 کے تحت قبضہ پولیس میں اور اس کا ذریعہ فون سی پی ایل سی سے ریکارڈ چیک کرایا تو اس کا اصل رجسٹریشن نمبر کے وی 8477 معلوم ہوا۔
مدعی کے مطابق واپس تھانے آکر مذکورہ گاڑی تھانے میں موجود تھی جس پر نمبر پلیٹ نہیں تھی اور اس کے قریب موجود 2 افراد موجود تھے اور نام دریافت کرنے پر انھوں نے اپنے نام عمیر ولی خان اور سمیر ولی خان بتائے اور انھوں نے بتایا کہ یہ گاڑی ہماری ہے جس پر ہم نے سرکاری جعلی نمبر پلیٹ جی پی بی 879 لگا کر گھومتے تھے تاکہ ہمیں کوئی نہ روک سکے۔
مدعی اے ایس آئی گلبہار کے مطابق دوپہر دونوں اشخاص کو بعد آگاہی حسب ضابطہ گرفتار کر کے ملزمان جعلی نمبر گاڑی کے اندر سے نکال کر دی جسے قبضہ پولیس میں لے لیا گیا۔
گلستان جوہر پولیس نے گرفتار دونوں بھائیوں اور سیکیورٹی ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انچارج انویسٹی گیشن سہراب گوٹھ ڈویژن کے حوالے کر دیا۔