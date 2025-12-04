کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز

نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب ہفتہ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی

زبیر نذیر خان December 04, 2025
facebook whatsup

کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل گیمز پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کوچنگ سینٹر پر نیٹ بال ٹورنامنٹ کے آغاز  سے شروع ہوئے۔

افتتاحی میچ روایتی حریفوں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی اور واپڈا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔

اس موقع پر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری محمدخالد محمود مہمان خصوصی تھے۔

نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب ہفتہ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ گیمز میں جمعہ کو تین کھیلوں کے مقابلے شروع ہوں گے۔

مردوں اور خواتین کے فٹبال ٹورنامنٹ کے پی ٹی  فٹ بال اسٹیڈیم جبکہ مردوں اور خواتین کے شوٹنگ بال مقابلے پاکستان نیوی شوٹنگ رینج کارساز، مردوں اور خواتین کے سیلنگ مقابلے پاکستان نیوی ڈاکیارڈ  پر شروع ہو جائیں گے۔

نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے پہلے ہی ہفتہ کو مزید تین کھیلوں کا مختلف میدانوں پر آغاز ہو گا۔

مرد اور خواتین کے باکسنگ مقابلے کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس، مرد اور خواتین کے ہاکی مقابلے کے ایچ اے اسپورٹس کمپلیکس اور مرد و خواتین کے ٹینس مقابلے نیا ناظم آباد جیم خانہ ٹینس کورٹس پر شروع ہوں گے۔

واضح رہے کہ کراچی کے 23 مختلف مقامات پر 13 دسمبر تک جاری رہنے والے نیشنل گیمز میں 32 کھیلوں کے مقابلوں میں ملک بھر سے 9 ہزار سے زائد مرد اور خواتین ایتھلیٹس اور آفیشلز شرکت کر رہے ہیں۔

دوسری جانب گیمز میں شرکت کے لیے صوبائی دستوں کی آمد جمعرات سے شروع ہو رہی ہے۔

سندھ کے محکمہ ثقافت کی جانب سے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔

پیرس اولمپک 2025کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی جمعرات کو کراچی پہنچ رہے ہیں۔

نیشنل گیمز کی روایتی اولمپک مشعل اور قائد اعظم ٹرافی جمعرات کو ہی میزبان سندھ کے حوالے کی جائے گی۔

دوسری جانب گیمز کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

نیشنل گیمز کے لیے میزبان سندھ کے دستک کے لیے چیف ڈی مشن اور ڈپٹی چیف ڈی مشن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا جا سکا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

 Dec 04, 2025 11:33 AM |
سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 11:04 AM |
مرحوم شوہر عابد علی کی یاد نے اداکارہ رابعہ نورین کو آبدیدہ کردیا

مرحوم شوہر عابد علی کی یاد نے اداکارہ رابعہ نورین کو آبدیدہ کردیا

 Dec 04, 2025 10:31 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا سے متعلق بڑی خبر!

Express News

دوسرا ون ڈے: جنوبی افریقا نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

انٹرنیشنل اسکواش رینکنگ جاری، تین پاکستانی ٹاپ 100 میں شامل

Express News

ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا منفرد ریکارڈ برابر کردیا

Express News

فضاء میں 5900 فٹ بلندی پر فٹبال کھیلنے کے عالمی ریکارڈ کا دعویٰ، ویڈیو وائرل

Express News

ویمنز نیشنز لیگ فائنل: اسپین نے جرمنی کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو