کرغزستان کے صدر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر، نائب وزیراعظم سے بھی ملاقات

پاکستان نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

کرغزستان کے صدر صادر ژاپاروف پاکستان پہنچے تو وزیراعظم ہاؤس آمد پر انکا شاندار استقبال کیا گیا، اس دوران پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے کرغزستان کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا جبکہ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔

وزیر اعظم نے معزز مہمان کو اپنی کابینہ کے اراکین جبکہ کرغزستان کے صدر نے اپنے وفد کا تعارف کروایا۔ کرغزستان کے صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔

واضح رہے کہ کرغزستان کے صدر صادر ژاپاروف پہلی مرتبہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں۔

نائب وزیراعظم سے ملاقات

ڈپٹی وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے کرغزستان کے صدر سادِر ژاپاروف سے ملاقات کی، جس میں پاکستان نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

دفترِ خارجہ کے مطابق صدر ژاپاروف گزشتہ روز دو روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ دو دہائیوں بعد کسی کرغیز صدر کا یہ پہلا دورہِ پاکستان ہے۔

دفترِ خارجہ نے بتایا کہ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے صدر ژاپاروف اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور ان تک صدر آصف علی زرداری اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کی نیک تمنائیں پہنچائیں۔

اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان اعلیٰ سطح پر کرغزستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے صدر ژاپاروف کو پاکستانی قیادت سے ہونے والی ان کی آئندہ ملاقاتوں، کاروباری طبقے کے ساتھ روابط، اور وسیع تر دوطرفہ تعاون کے فروغ سے متعلق گفتگو سے بھی آگاہ کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

شردھا کپور کی مبینہ بوائے فرینڈ کو ’موچی‘ کھلانے کی ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 12:15 PM |
کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

کراچی کی گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر، بشریٰ انصاری کا شدید اظہار برہمی

 Dec 04, 2025 11:33 AM |
سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

سینئر پاکستانی اداکارہ بینا مسرور انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات پھر بے نتیجہ ختم، رائٹرز کا دعویٰ

Express News

کراچی میں قاری کا 6 سالہ بچے پر انسانیت سوز تشدد، سر کی ہڈی توڑ دی

Express News

میئر کراچی نے نیپا چورنگی واقعے پر معافی مانگ لی، ناکامی کا بھی اعتراف

Express News

بھاری ٹریفک جرمانوں کیخلاف ہڑتال کا اعلان

Express News

کراچی سمیت اندرون سندھ دیہی علاقوں میں پرائمری اسکولوں کے طلبا کو صحت کی سہولتیں دینے کا منصوبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو