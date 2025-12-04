ریڈلائن بس منصوبے کیلیے کے ایم سی کے اجازت نامے کی شرائط سامنے  آگئیں

کے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی روڈ نیپا چورنگی پر کھلے مین ہول کا ذمے دار بی آر ٹی منصوبے کو قرار دیا گیا تھا

نعیم خانزادہ December 04, 2025
کراچی:

بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے ٹرانس کراچی کو ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے 2021ء میں دی گئی این او سی کی شرائط سامنے آگئیں۔

این او سی کے مطابق ٹرانس کراچی منصوبہ مکمل ہونے تک متبادل راستوں کی دیکھ بھال میں کے ایم سی کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ اسی طرح مون سون کے دوران بارش کے پانی کی نکاسی میں ٹرانس کراچی کے ایم سی کو اپنی ہر ممکن مدد اور وسائل فراہم کرے گا۔

اجازت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرانس کراچی منصوبے کی تعمیراتی مدت کے دوران کسی بھی غیر متوقع حالات میں کے ایم سی کو مربوط اور مدد کرے گا۔ ٹرانس کراچی این او سی کے شرائط پر عملدرآمد کرے تو کے ایم سی منصوبے کی تعمیراتی کاموں پر اعتراض عائد نہیں کرے گا۔

واضح رہے گزشتہ روز بی آر ٹی ریڈ لائن انتظامیہ کی جانب سے نیپا چورنگی واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا۔ بی آر ٹی انتظامیہ نے خط کے ذریعے یونیورسٹی روڈ سے منسلک نالے اور مین ہول کی ذمے داری سے انکار کیا تھا۔

قبل ازیں کے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی روڈ نیپا چورنگی پر کھلے مین ہول کا ذمے دار بی آر ٹی منصوبے کو قرار دیا گیا تھا۔
