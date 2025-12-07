لاہور فضائی آلودگی میں ایک بار پھر دنیا میں سب سے آگے

لاہور:
شہر میں فضائی آلودگی حکومت کے لیے بدستور درد سر بنی ہوئی ہے کیونکہ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔
آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ ہوا جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دوسرے، بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا تیسرے نمبر پر آلودہ ترین شہر قرار پائے ہیں۔
اسی طرح بھارتی شہر کلکتہ اور ویت نام کا شہر ہنوئی بھی آلودگی کے شدید مسئلے سے دوچار ہے۔
پاکستان میں کاہنہ نو سب سے آلودہ شہر قرار دیا گیا ہے، کاہنہ نو کا اے کیو آئی خطرناک حد 651 تک پہنچ گیا ہے، گوجرانوالہ اے کیو آئی 437 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، فیصل آباد اور کھریاں والا کا ایئر انڈیکس بھی خطرناک زون میں داخل ہوچکا ہے۔
لاہور پاکستان میں پانچویں نمبر پر آلودہ ترین شہر بن گیا، پشاور اور ہنڈل میں بھی فضائی آلودگی بڑھ گئی