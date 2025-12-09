ایشیز: جوش ہیزل ووڈ سیریز سے باہر، پیٹ کمنز کی ایڈیلیڈ ٹیسٹ سے واپسی یقینی

ہیزل ووڈ کی انجری توقع سے زیادہ سنگین ثابت ہوئی، کوچ اینڈریو میکڈونلڈ

اسپورٹس ڈیسک December 09, 2025
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز اگلے ہفتے ایڈیلیڈ میں ہونے والے تیسرے ایشیز ٹیسٹ میں قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔

آسٹریلوی ٹیم کے کوچ اینڈریو میک ڈونلڈ نے کمنز کی فٹنس کے حوالے سے بتایا کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں اور اگر کوئی نیا مسئلہ نہ ہوا تو وہ ایڈیلیڈ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ تاہم جوش ہیزل ووڈ انجری کے باعث پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہیزل ووڈ کی انجری توقع سے زیادہ سنگین ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ باقی سیریز میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

ان کے مطابق ہیزل ووڈ کو ہیمسٹرنگ کے بعد اب نچلے پنڈلی اور ایڑی کے حصے میں مسئلہ ہے، جو ایک الگ انجری ہے۔

اس کے علاوہ عثمان خواجہ کے بھی ایڈیلیڈ ٹیسٹ کے لیے فٹ قرار دیے جانے کی توقع ہے۔

آسٹریلیا منگل کو جس 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کرے گا، اس میں پیٹ کمنز واحد نیا اضافہ ہوں گے۔

کوچ نے یہ بھی واضح کیا کہ کمنز کے طویل وقفے کے باوجود ان کی تیاری پر کوئی تشویش نہیں اور سلیکٹرز برسبین ٹیسٹ میں بھی انہیں شامل کرنے کے قریب تھے۔

آسٹریلوی ٹیم اب ایڈیلیڈ میں مکمل قوت کے ساتھ انگلینڈ کا مقابلہ کرے گی۔
