کراچی، سیف سٹی کیمرے کی مدد سے اسلحے کی نمائش کے الزام میں پہلا مقدمہ درج

آئی جی سندھ نے اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کیمروں کی مدد سے نگرانی کرنےکا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا تھا

شاہ میر خان December 09, 2025
فوٹو: پولیس
کراچی:

پولیس نے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے کے ذریعے جدید اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کا سراغ لگاتے ہوئے شہر میں اس نوعیت کا پہلا مقدمہ درج کردیا۔

ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ نے بتایا کہ آئی جی سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کےکیمرے اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی استعمال کرنےکی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں کیمرےکی مدد سے اسلحے کی نمائش کے الزام میں پہلامقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ شاہین کمپلیکس کےقریب نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ جدید اسلحےکی واضع نمائش کر رہا تھا تاہم کیمرے کی مدد سےگاڑی ٹریس کرکے سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کو گرفتار کیا گیا۔

ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ نے بتایا کہ گرفتار گارڈ کے خلاف آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ دو روز قبل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کیمروں کی مدد سے نگرانی کرنےکا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا تھا۔
