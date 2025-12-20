’جین زی‘ میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا بڑھتا رجحان

تحقیق کے مطابق جین زی میں ہر 25 میں سے ایک فرد نِکوٹین پاؤچ کا استعمال کرتا ہے

ویب ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نوجوانوں میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔

یونیورسٹی کالج لندن کے سائنس دانوں کو تحقیق میں معلوم ہوا کہ جین زی میں ہر 25 میں سے ایک فرد نِکوٹین کی ٹکیا کا استعمال کرتا ہے۔

2022 میں 16-24 برس کے عمر کے نوجوانوں میں ان ٹکیوں کا استعمال 0.7 فی صد تھا۔

محققین کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت مجموعی طور پر تقریباً پانچ لاکھ لوگ یہ پاؤچز استعمال کرتے ہیں (جو کہ 2020 کے مقابلے میں 10 گُنا زیادہ ہے)۔

ہونٹ اور مسوڑھے کے درمیان رکھی جانے والی یہ ٹِکیا نشہ آور نِکوٹین خارج کرتی ہے جو 20 سے 60 منٹ کے دوران خون کی باریک شریانوں کے ذریعے خون میں شامل ہوجاتی ہے۔

ماہرین (جو ان نشہ آور ٹکیا کی فروخت پر آج پابندی کا تقاضہ کر رہے ہیں) کا کہنا تھا کہ ان ٹکیاؤں کی مقبولیت کی وجہ لوگوں کو مطلوب نِکوٹین کے نشے میں ہے جو کہ سگریٹ اور تمباکو کے نقصانات سے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

 Dec 20, 2025 09:43 AM |
ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |

متعلقہ

Express News

’جادوئی مشروم‘ میں موجودمرکب کس دماغی بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟

Express News

جاپان کا پاکستان کو پولیو ویکسین کی خریداری کیلئے 3.5 ملین ڈالر کی نئی گرانٹ کا اعلان

Express News

ایس آئی ایف سی کے تعاون سے قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کے نفاذ کا تاریخی اقدام

Express News

کووڈ-19 کی ویکسین حاملہ خواتین کو پیچیدگیوں سے بچاتی ہے: تحقیق

Express News

اینٹی بائیوٹکس کے نامکمل یا غیر ضروری استعمال سے متعلق تشویشناک انکشاف

Express News

امریکا میں نوزائیدہ بچوں کا ایک فارمولا دودھ مضر صحت قرار؛ ایف ڈی اے کا انتباہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو