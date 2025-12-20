پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت مضبوط، آئی ٹی برآمدات نے نئی تاریخ رقم کر دی 

نومبر2025 میں آئی ٹی برآمدات کا حجم 356  ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا

ویب ڈیسک December 20, 2025
ایس آئی ایف سی کی مؤثر  پالیسیوں کے باعث پاکستان کی آئی ٹی برآمدات تیزی سےوسعت اختیار کر نے لگیں 
 
آئی ٹی برآمدات میں تیز رفتاراضافہ کی بدولت پاکستان خطہ کی ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل پاور کے طور پر ابھرنے لگا ہے۔  پاکستان آئی ٹی برآمدات میں تاریخی پیش رفت، رواں مالی سال کےصرف پہلے پانچ ماہ میں ہی آئی ٹی برآمدات میں 19 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

جولائی تا نومبر 2025 کے دوران آئی ٹی برآمدات کا مجموعی حجم 1.8 بلین ڈالر تک جا پہنچا۔ 

 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق نومبر2025 میں آئی ٹی برآمدات کا حجم 356  ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی ٹیکنالوجی انڈسٹری عالمی منڈیوں میں پاکستان کی مثبت اور بااعتماد شناخت کومزید مستحکم بنانے میں مسلسل کوشاں ہے۔

آئی ٹی برآمدات میں اضافہ نہ صرف قیمتی زرمبادلہ کا ذریعہ بلکہ روزگار، اور ڈیجیٹل خودمختاری کی جانب انقلابی پیش رفت ہے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے آئی ٹی سیکٹر میں تیز رفتار ترقی، معاشی استحکام اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔
