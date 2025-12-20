جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

سوشل میڈیا صارفین نے جنت مرزا کی واک کو ’’سلیپ واک‘‘ اور ’’ہارر واک‘‘ قرار دیا

ویب ڈیسک December 20, 2025
ٹک ٹاک اسٹار جنت مرزا حال ہی میں برائیڈل کاؤچر ویک میں ریمپ واک کے باعث خبروں کی زینت بن گئیں، تاہم اس بار وجہ تعریف نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ہونے والی شدید تنقید بنی۔

برائیڈل کاؤچر ویک میں جنت مرزا کی ریمپ واک نے سوشل میڈیا صارفین کو مایوس کر دیا۔ کئی صارفین نے جنت کی واک کو ’’سلیپ واک‘‘ اور ’’ہارر واک‘‘ قرار دیا۔ ایک صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ اب شاید وہ یہ کہہ دیں گی کہ بخار کی وجہ سے صحیح چل نہیں سکیں۔ ایک اور کمنٹ میں کہا گیا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصر کی ممی ریمپ پر چل رہی ہو۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متعدد سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ جنت مرزا کو ریمپ کے بجائے ٹک ٹاک تک ہی محدود رہنا چاہیے، جبکہ کچھ نے معروف ڈیزائنر ایچ ایس وائے (HSY) پر بھی تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ شو کے لیے پروفیشنل ماڈلز کو کیوں نظر انداز کیا گیا۔

معروف فیشن ڈیزائنر اور ناقد ڈاکٹر اعجاز وارث نے ماضی اور حال کے ریمپ واکس کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کے ریمپ واک شاہانہ، باوقار اور دلکش ہوا کرتے تھے، جبکہ آج کے ریمپ واک زیادہ تر آڈیشن جیسے محسوس ہوتے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سینئر اداکارہ اور ماڈل عفت عمر نے بھی برائیڈل کاؤچر ویک میں نظر آنے والی غیر پیشہ ورانہ صورتحال پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبوسات ماڈلز کے مطابق مکمل فِٹ ہونے چاہئیں اور ایسے ہونے چاہئیں کہ انہیں اٹھا کر چلنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ریمپ پر ماڈل کا لباس پکڑنا پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنت مرزا کی یہ ریمپ واک اگرچہ مختصر تھی، لیکن سوشل میڈیا پر اس پر ہونے والا ردِعمل خاصا طویل اور سخت رہا، جو ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ گیا کہ فیشن شوز میں انفلوئنسرز اور پروفیشنل ماڈلز کے کردار کی حد کہاں ہونی چاہیے۔
 
