پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

راجن پور:
راجن پور پولیس نے کچہ کے ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 مغویوں کو بازیاب کروا دیا۔
پولیس نے بتایا کہ بنگلہ اچھا کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی اور پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے ٹھکانوں میں داخل ہوگئی۔
ڈی پی او محمد عمران نے کہا کہ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے قبضے سے 3 افراد کو بحفاظت بازیاب کروا لیا، بازیاب کروائے گئے افراد میں ایک مغوی اور دیگر دو کی شناخت کی جارہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ راجن پور پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی دوران فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ڈاکو فرار ہوگئے۔
بیان میں کہا گیا کہ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا اور ڈاکوؤں کی کمین گاہوں سے راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن اور اینٹی ٹینک آر پی جی برآمد کیے۔
پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مغوی بحفاظت بازیاب کروانے پر راجن پور پولیس کو شاباش دی۔