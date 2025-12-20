پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

ڈاکوؤں کے ٹھکانے سے راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن اور اینٹی ٹینک آر پی جی برآمد کیے، پولیس

نعمان شیخ December 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پولیس
راجن پور:

راجن پور پولیس نے کچہ کے ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 مغویوں کو بازیاب کروا دیا۔

پولیس نے بتایا کہ بنگلہ اچھا کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی اور پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے ٹھکانوں میں داخل ہوگئی۔

ڈی پی او محمد عمران نے کہا کہ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے قبضے سے 3 افراد کو بحفاظت بازیاب کروا لیا، بازیاب کروائے گئے افراد میں ایک مغوی اور دیگر دو کی شناخت کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ راجن پور پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی دوران فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ڈاکو فرار ہوگئے۔

بیان میں کہا گیا کہ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا اور ڈاکوؤں کی کمین گاہوں سے راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن اور اینٹی ٹینک آر پی جی برآمد کیے۔

پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مغوی بحفاظت بازیاب کروانے پر راجن پور پولیس کو شاباش دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |
سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |
2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

 Dec 20, 2025 06:35 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو