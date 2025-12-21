آسٹریلیا نے لگاتار تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو شکست دیکر ایشز سیریز اپنے نام کرلی

ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 82 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا

December 21, 2025
آسٹریلیا نے ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں بھی انگلینڈ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی۔

ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 82 رنز سے ہرایا۔ میزبان ٹیم نے انگلینڈ کو جیت کیلئے 435 رنز کا ہدف دیا تھا تاہم انگلش ٹیم 352 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

انگلینڈ کی دوسری اننگز میں زیک کرالی 85، جیمی اسمتھ 60 اور وِل جیکس 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میچل اسٹارک، پیٹ کمنز اور نیتھن لیون نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 371 اور دوسری اننگز میں 349 رنز بنائے جبکہ انگلینڈ پہلی اننگز میں 286 رنز تک محدود رہی تھی۔

اس کامیابی کے ساتھ آسٹریلیا نے پانچ ٹیسٹ میچز پر مشتمل ایشز سیریز میں انگلینڈ کے خلاف تین صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا چوتھا ٹیسٹ 26 دسمبر کو میلبورن میں کھیلا جائے گا۔
