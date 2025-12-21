لاہور میں فضائی معیار میں بہتری برقرار

پالیسی سازی سے فیلڈ انفورسمنٹ تک مربوط ایکشن نے ماحولیاتی نظم و نسق کو مؤثر بنایا

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

لاہور میں دسمبر کے سخت موسمی حالات کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس 191 پر کنٹرول میں ہے جبکہ فضائی معیار میں بہتری برقرار ہے۔

شدید سردی، ہوا میں نمی اور کم فضائی دباؤ کے باوجود اسموگ کی شدت میں اضافہ نہ ہونا مؤثر حکومتی حکمتِ عملی کا مظہر ہے۔ فضائی آلودگی میں استحکام عوامی تعاون اور پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات کا مشترکہ نتیجہ ہے۔

مقامی آلودگی کے ذرائع پر مسلسل نگرانی اور بروقت کارروائی سے اسموگ کو قابو میں رکھا گیا۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں اصلاحاتی ایجنڈے کے عملی ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔

پالیسی سازی سے فیلڈ انفورسمنٹ تک مربوط ایکشن نے ماحولیاتی نظم و نسق کو مؤثر بنایا۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مانیٹرنگ سسٹمز کے ذریعے اخراج کی فوری نشاندہی اور کنٹرول ممکن ہوا۔

صنعتی شعبے میں ماحولیاتی قوانین کی مکمل پاسداری یقینی بنائی گئی اور کالا دھواں خارج نہیں ہو رہا۔ پنجاب بھر کے بھٹے ماحول دوست نظام کے تحت سفید دھواں دے رہے ہیں۔ اسموگ ایک وقتی مسئلہ نہیں بلکہ طویل مدتی چیلنج ہے جس کے لیے تسلسل ضروری ہے۔

ماضی کے مقابلے میں دسمبر کے مہینے میں فضائی آلودگی کی سطح نمایاں طور پر کم ریکارڈ کی گئی۔ تعلیمی تعطیلات کے آغاز سے شہری نقل و حرکت میں کمی آئی جس سے فضا کو قدرتی ریلیف ملا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

 Dec 21, 2025 12:52 PM |
نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

صدرمملکت آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے

Express News

محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو