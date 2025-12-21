بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5 ریکارڈ کی گئی

ویب ڈیسک December 21, 2025
فوٹو فائل
اسلام آباد:

ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5 ریکارڈ کی گئی جبکہ گہرائی 102 کلو میٹر تھی۔

زلزلے کا مرکز تاجکستان میں تھا۔

زلزلے کے باعث فی الحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

دوسری جانب، بلوچستان کے ضلع خضدار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لزلے کا مرکز خضدار سے 70 کلومیٹر مغرب میں تھا۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزے کی شدت 3.3 اور زیر زمین گہرائی 8 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔
