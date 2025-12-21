پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج اور جماعت اسلامی کا اجتماع، مجموعی سیکورٹی صورتحال 

فورس کو ربڑ بلٹس، آنسو گیس کے لیے گنز و شیلوں سمیت اینٹی رائٹس آلات و کٹ سے لیس رکھا گیا ہے

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور جماعت اسلامی کا لیاقت باغ میں اجتماع کے حوالے سے راولپنڈی میں پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے جارہے ہیں۔ 

راولپنڈی شہر کینٹ اور گرد و نواح کے علاقوں میں 32 مقامات پر پولیس فورس کے ساتھ پولیسں پکٹس قائم کردیں گئی ہیں۔ ہر پولیس پکٹ پر اپر سبارڈینیٹ کی سربراہی میں پولیس اہلکار تعینات کیے گیے۔

فورس کو ربڑ بلٹس، آنسو گیس کے لیے گنز و شیلوں سمیت اینٹی رائٹس آلات و کٹ سے لیس رکھا گیا ہے۔ پولیس پکٹس لیاقت باغ ،فوراہ چوک،منڈی موڑ ۔کیرج فیکٹری ،کمیٹی چوک ،چاندنی چوک ، فیض آباد دونون جانب ،صادق آباد ،میڑو اسٹیشن صدر ،22 نمبر چونگی ،چوہڑ چوک،  ایم ایچ چوک وغیرہ کے علاقوں میں قائم ہیں۔

سینٹرل جیل اڈیالہ کے راستوں و گیٹس پر بھی پولیس کی خصوصی پکٹس قائم کیے گئے۔ چک بیلی موڑ ،ٹھلیاں انڑ چینج ،چکری انڑچینج ،جوڑیان وغیرہ پر بھی پولیس پکٹس قائم کیے گئے۔

فورس کو موجودہ سیکورٹی حالات اور تھریس سے آگاہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ذمہ داری سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی اور اور آل سپرویژن ایس ایس پی آپریشن ملک طارق محبوب سرانجام دے رھے ہیں۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

 Dec 21, 2025 12:52 PM |
نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

صدرمملکت آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے

Express News

محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو