بیٹی اور اہلیہ کے قتل میں گرفتار ڈی ایس پی عثمان حیدر کے کیس میں اہم پیشرفت

ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے تقریباً 3ماہ قبل اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا تھا

ویب ڈیسک December 21, 2025
بیٹی اور اہلیہ کے قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جب کہ  ڈی ایس پی عثمان حیدر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔

قتل کے مقدمہ میں گرفتار ڈی ایس پی عثمان حیدر کو عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے عثمان حیدر کا 4روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

عدالت نے 302 کے مقدمہ میں ملزم عثمان حیدر کا ریمانڈ منظور کیا، ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے تقریباً 3ماہ قبل اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا تھا۔

ایس ایس پی انویسٹی گیشن  نے کہا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کے خلاف کارروائی جاری ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی قطعی اجازت نہیں، جلد مضبوط چالان مرتب کر کے ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔
