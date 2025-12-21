مودی پالیسیوں کے خلاف بنگلا دیش میں شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے گونج اٹھے

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی کم نہ کی گئی تو بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

جنوبی ایشیا میں بھارت کی علاقائی پالیسیوں اور ہندوتوا نظریے کے خلاف ردعمل میں تیزی آتی جا رہی ہے۔

حالیہ دنوں میں بنگلا دیش میں بھارت مخالف مظاہروں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں عوام نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی پالیسیوں اور خطے میں مبینہ مداخلت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔

بنگلا دیشی ذرائع کے مطابق سیاسی کارکن عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جبکہ بعض بنگلا دیشی رہنماؤں کو مبینہ طور پر بھارت سے دھمکیوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کے بعض ریٹائرڈ افسران کی جانب سے بنگلا دیشی نوجوان قیادت کو دی گئی دھمکیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

نوجوان بنگلہ دیشی رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا،عبوری حکومت کےسربراہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت

Express News

مقتول رہنما عثمان ہادی کی میت بنگلادیش پہنچ گئی؛ نماز جنازہ کہاں ہوگی؟ بڑا اعلان

Express News

طلبا رہنما عثمان ہادی کون تھے اور ان کے قتل پر بنگلادیش کیوں جل اٹھا؟

احتجاجی مظاہروں میں شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت خطے میں بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ مظاہرین نے بھارتی خفیہ اداروں کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے اور علاقائی خودمختاری کے حق میں نعرے لگائے۔

سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مظاہرے جنوبی ایشیا میں بھارت کے کردار پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد اور عوامی ردعمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلا دیشی نوجوانوں کی جانب سے لگائے جانے والے نعروں کو خطے میں بدلتے ہوئے سیاسی بیانیے سے جوڑا جا رہا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی کم نہ کی گئی تو بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات علاقائی استحکام پر پڑنے کا خدشہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

 Dec 21, 2025 12:52 PM |
نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والے احمد کیلیے ایک اور اعزاز؛ ویڈیو وائرل

Express News

نیتن یاہو اگلی ملاقات میں ٹرمپ کو ایران پر نئے حملوں کا اسرائیلی منصوبہ پیش کریں گے

Express News

بھارت میں مذہبی پابندیاں؛ امریکی ارکان اسمبلی نے ٹرمپ سے بڑا مطالبہ کردیا

Express News

ایپسٹن جنسی اسکینڈل؛ 90 کی دہائی میں پہلی بار آواز اُٹھانے والی خاتون کون ہیں؟

Express News

7 اکتوبر2023 حماس حملہ؛ نیتن یاہو کی انکوائری کے نام پر بہلانے کی چال کام نہ آئی

Express News

تیز رفتار ٹرین کے دروازے پر خوش گپیوں میں مصروف نوبیاہتا جوڑا گر کر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو