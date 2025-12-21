لندن کی عدالت نے پاکستانی نوجوان کی بہادری پر بڑا انعام دے دیا

جج نے حملہ آور پون پنٹارو کو ہائی سکیورٹی مینٹل ہسپتال میں منتقل کرنے کا بھی حکم دیا

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

لندن میں برطانوی عدالت نے ایک 11 سالہ بچی کی جان بچانے پر پاکستانی نوجوان عبداللہ تنولی کی بہادری کو سراہتے ہوئے اسے نقد انعام دینے کا حکم دے دیا ہے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ سال اگست میں پیش آیا تھا، جب عبداللہ تنولی نے لیسٹر اسکوائر میں ایک دکان پر بطور سکیورٹی گارڈ ڈیوٹی کے دوران چاقو سے مسلح حملہ آور سے ایک 11 سالہ بچی کو بچایا۔

عدالت نے سماعت کے دوران عبداللہ تنولی کی جرات اور فوری اقدام کی تعریف کرتے ہوئے عوامی فنڈز سے ایک ہزار پاؤنڈ انعام دینے کا حکم دیا۔ جج نے حملہ آور پون پنٹارو کو ہائی سکیورٹی مینٹل ہسپتال میں منتقل کرنے کا بھی حکم دیا۔

رپورٹ کے مطابق عبداللہ نے بچی کی چیخیں سن کر فوری مداخلت کی اور دیگر سکیورٹی گارڈز کی مدد سے حملہ آور کو پولیس کے پہنچنے تک قابو میں رکھا۔

واقعے کے بعد عبداللہ تنولی کو برطانیہ میں ایک ہیرو کے طور پر سراہا جا رہا ہے اور انہیں مختلف اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

 Dec 21, 2025 12:52 PM |
نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |

متعلقہ

Express News

جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والے احمد کیلیے ایک اور اعزاز؛ ویڈیو وائرل

Express News

نیتن یاہو اگلی ملاقات میں ٹرمپ کو ایران پر نئے حملوں کا اسرائیلی منصوبہ پیش کریں گے

Express News

بھارت میں مذہبی پابندیاں؛ امریکی ارکان اسمبلی نے ٹرمپ سے بڑا مطالبہ کردیا

Express News

ایپسٹن جنسی اسکینڈل؛ 90 کی دہائی میں پہلی بار آواز اُٹھانے والی خاتون کون ہیں؟

Express News

7 اکتوبر2023 حماس حملہ؛ نیتن یاہو کی انکوائری کے نام پر بہلانے کی چال کام نہ آئی

Express News

تیز رفتار ٹرین کے دروازے پر خوش گپیوں میں مصروف نوبیاہتا جوڑا گر کر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو