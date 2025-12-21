سپارکو کی رجب کے چاند کی رویت سے متعلق پیش گوئی

اسلامی مہینے کے آغاز کے حتمی اعلان کی ذمہ دار پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے

ویب ڈیسک December 21, 2025
فوٹو: فائل

خلائی و بالائے فضائی تحقیقاتی کمیشن (سپارکو) نے رجب المرجب 1447 ہجری کے چاند کی ممکنہ رویت سے متعلق پیشگوئی کر دی ہے۔

خلائی و بالائے فضائی تحقیقاتی کمیشن (سپارکو) نے اعلان کیا ہے کہ رجب المرجب 1447 ہجری کا نیا چاند 20 دسمبر 2025 کو پاکستان کے وقت کے مطابق 06:43 منٹ پر پیدا ہونے کا امکان ہے۔

اس طرح، 21 دسمبر 2025 کو غروب آفتاب کے وقت، چاند کی عمر تقریباً 35 گھنٹے اور 26 منٹ ہوگی۔ ملک کے ساحلی علاقوں میں غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان وقفہ تقریباً 63 منٹ متوقع ہے۔

Express News

چاند نظر نہیں آیا، یکم جمادی الثانی اتوار کو ہوگی

Express News

جمادی الاول کا چاند نظر آگیا، رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کردیا

فلکیاتی عوامل کی روشنی میں، 21 دسمبر 2025 کی شام کو چاند کی آنکھوں سے رویت کے امکانات روشن ہیں۔ لہٰذا، رجب المرجب کا پہلا دن 22 دسمبر 2025 کو پڑ سکتا ہے۔

اسلامی مہینے کے آغاز کے حتمی اعلان کی ذمہ دار پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، جو ملک بھر سے موصول گواہیوں کی بنیاد پر اس حوالے سے واحد اختیاری اتھارٹی ہے۔
