کوٹری؛ شادی میں ہزاروں روپے کے جعلی نوٹ دیے جانے کا انکشاف

تحائف کی وصولی کے لیے گیٹ پر موجود افراد کو جعلی نوٹ دیے گئے

ویب ڈیسک December 21, 2025
حیدرآباد:

کوٹری میں شادی کی ایک تقریب کے دوران جعلی کرنسی نوٹ تھما دینے کا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے۔

واقعہ واپڈا کالونی کے قریب منعقدہ شادی کی تقریب میں پیش آیا، جہاں تحائف کی وصولی کے لیے گیٹ پر موجود افراد کو جعلی نوٹ دیے گئے۔

ذرائع کے مطابق تقریب کے اختتام پر جب تحائف میں ملنے والی رقم گنی گئی تو پانچ ہزار روپے مالیت کے مجموعی طور پر 55 ہزار روپے کے 11 نوٹ جعلی نکلے۔ معلوم ہوا کہ ہر پانچ ہزار روپے کا نوٹ دے کر اس کے بدلے میں چار ہزار روپے واپس لیے گئے، جس سے منتظمین کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔

ابتدائی معلومات کے مطابق شادی کی تقریب میں مجموعی طور پر پانچ ہزار روپے مالیت کے 12 جعلی نوٹ وصول ہوئے، جبکہ اس طریقہ واردات کے ذریعے تقریباً 44 ہزار روپے کا چونا لگایا گیا۔

واقعے کے بعد بارات کے منتظمین نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جعلی نوٹ دینے والے افراد کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
