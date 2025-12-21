سال 2025 میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں نے جہاں اپنی کارکردگی اور مقبولیت کے باعث نمایاں مقام حاصل کیا وہیں بعض بیانات، اسکینڈلز اور ذاتی معاملات کے سبب متعدد فنکار تنازعات کی زد میں بھی رہے۔ کچھ شخصیات کو عوامی پذیرائی ملی، بعض کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا جبکہ کچھ معاملات نے سوشل میڈیا پر شدید بحث و مباحثے کو بھی جنم دیا۔
سال 2025 میں جن پاکستانی سیلیبریٹیز نے تنازعات، بحث مباحثے یا سوشل میڈیا پر بحث کو جنم دیا، ان کی فہرست پیش کی جا رہی ہے۔
ڈکی بھائی
ڈکی بھائی اس سال مختلف قانونی مسائل اور گرفتاری کی وجہ سے کافی زیر بحث رہے۔ ان پر گرفتاری اور حراست کے دوران بد سلوکی کے الزامات بھی سامنے آئے، جس پر سوشل میڈیا میں بھی کافی بحث ہوئی۔
رجب بٹ
یہ یوٹیوبر 2025 میں سب سے زیادہ تنازع میں رہنے والوں میں شامل تھے۔ قانونی معاملات، مشہور گیمنگ ایپس کیس کا نام، ذاتی تعلقات اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز نے انہیں خبروں میں رکھا۔
عاطف اسلم
عاطف اسلم کی شہرت کے باوجود انہیں سال 2025 میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر جب انہوں نے بھارت مخالف بیانات سے گریز کیا اور اپنے والد کے انتقال کے فوراً بعد کنسرٹ میں پرفارم کیا جس پر سوشل میڈیا پر منفی ردعمل آیا۔
ہانیہ عامر
ہانیہ عامر، جو نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، سوشل میڈیا پر مسلسل خبروں کا حصہ رہیں۔ ان کے انڈیا کی فلم میں شمولیت کے امکان اور عاصم اظہر کے ساتھ مبینہ پھر سے تعلق کی خبریں خاصی وائرل رہیں۔
فیروز خان
فیروز خان کے ذاتی معاملات بشمول شادی، طلاق اور ان کے سوشل میڈیا بیانات اس سال تنازع کا موضوع بنے رہے۔
عتیقہ اودھو
عتیقہ اودھو نے ڈراما انڈسٹری میں اپنی طویل خدمات کے باوجود اس سال متعدد بیانات اور تبصروں کی وجہ سے تنازع کھڑے کیے۔ ان کے کچھ بیانات مثلاً علی رضا کے بارے میں تبصرہ یا ڈینش تیمور کے ساتھ بطور ہیروئن دکھائی جانے کی خواہش پر کافی تنقید ہوئی۔
نادیہ خان
نادیہ خان نے اپنے پروگرام کیا ڈراما ہے میں مختلف ڈراموں پر سخت تنقید کی، جس سے سوشل میڈیا پر خاصی بحث ہوئی۔ ان کے اور گلوکار طلحہ انجم کے درمیان بھی مباحثہ ہوا۔
عاصم اظہر
عاصم اظہر نے اس سال اپنا پہلا البم ریلیز کیا مگر ذاتی تعلقات اور مبینہ رشتوں کے سبب بھی خبروں میں رہے۔
فواد خان
فواد خان کو اس سال کچھ نئے پروجیکٹس اور ان کے بیانات کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا جن میں ان کے شمولیتی فیصلے اور ایک معروف شو میں جج بننا شامل ہے۔
طلحہ انجم
گلوکار طلحہ انجم نے اسٹیج پر بھارتی پرچم لہرانے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھا، خاص طور پر جہاں کچھ نے اسے ملکی جذبات کے خلاف سمجھا۔
یہ سال 2025 میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کی سب سے زیادہ متنازع رہنے والی شخصیات ہیں جنہوں نے نہ صرف تنقید کا سامنا کیا بلکہ بعض شخصیات کو مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔