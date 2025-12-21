خیبرپختونخوا؛ سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں، 9 دہشت گرد ہلاک

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 19 دسمبر کو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دو مختلف کارروائیاں کی گئیں

ویب ڈیسک December 21, 2025
فوٹو: فائل
ڈی آئی خان:

سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف دو مختلف کارروائیوں میں 9 خوارج کو ہلاک کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 19 دسمبر کو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دو مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 9 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور اس دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔

کارروائی سے متعلق بتایا گیا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دوسری کارروائی ضلع بنوں میں کی گئی جہاں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 5 خوارج کو سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔

بیان میں کہا گیا کہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا اور ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے۔

 آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقے میں موجود کسی بھی دیگر بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی ایکشن پلان کے تحت فیڈرل ایپکس کمیٹی سے منظور وژن عزم استحکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی تاکہ ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔
