مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

اداکارہ نے بتایا کہ ایک فلم کے سیٹ پر وہ واحد خاتون اداکارہ تھیں، اسی طرح متعدد ساؤتھ انڈین فلموں میں بھی کام کیا

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
نیو دہلی:

بھارت کی مشہور اداکارہ رادھیکا آپٹے نے کہا ہے کہ انہیں بالی ووڈ کی مختلف فلموں میں کام کے دوران سیٹس میں پیش آنے والے تکلیف دہ اور نامناسب واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رادھیکا آپٹے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھارت بھر میں مختلف فلموں کے لیے کام کے دوران انہیں متعدد مرتبہ نامناسب لمحات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا تجربہ مکمل طور پر مثبت نہیں رہا اور مخصوص فلموں کے سیٹس کے ماحول پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔

رادھیکا آپٹے نے بالی ووڈ، تامل، تیلگو، بنگالی اور ملیالم فلموں میں کام کیا ہے اور اپنے کیریئر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں نے چند ساؤتھ انڈین فلموں میں بھی کام کیا ہے کیونکہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی تاہم ساؤتھ انڈیا میں اچھے سنیما بھی ہے اور میں ساؤتھ انڈین فلموں کو ایک جیسی دکھانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہر انڈسٹری میں شان دار سنیما ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ تاہم چند فلموں میں کام کے دوران میں مجھے بالکل مختلف تجربہ ہوا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک فلم میں کام کیا اور ایک چھوٹے سے قصبے میں شوٹنگ کے دوران مجھے احساس ہوا کہ سیٹ پر میں اکیلی خاتون ہوں  اور وہ مجھے اضافی پیڈنگ کرنا چاہتے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں نے پھر تمام ڈائریکٹرز سے کہا کہ کوئی پیڈنگ نہیں ہوگی، میں واحد خاتون تھیں اور میرا کوئی منیجر یا ایجنٹ بھی نہیں تھا اور پوری ٹیم میں صرف مرد تھے وہ پہلا تجربہ تھا جب مجھے تکلیف دہ احساس ہوا۔

رادھیکا آپٹے نے چند مشہور تامل فلموں میں کردار ادا کیا ہے اور حالیہ فلموں میں زی5 پر سالی محبت اور نیٹ فلیکس پر رات اکیلی ہے؛ دی بنسال مرڈرز میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

Express News

بھارتی اداکارہ کی وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں شرکت پر سوال اٹھ گئے

Express News

بیانات، اسکینڈلز اور سوشل میڈیا تنازعات: 2025 کے متنازع پاکستانی شوبز اسٹارز

Express News

ابھرتی ہوئی نوجوان اداکارہ نے کانٹینٹ کریئٹر سے منگنی کرلی

Express News

بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو