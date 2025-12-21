اسلام آباد، فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار اور تاریخی استقبال

ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے

December 21, 2025
اسلام آباد:

انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو دھول چٹانے والی پاکستان کی فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم بالآخر وطن واپس پہنچ گئی، جہاں نوجوان شاہینوں کا شاندار، پُرجوش اور یادگار استقبال کیا گیا۔

قومی ٹیم کو وطن واپس لانے والی پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے 212 تکنیکی تاخیر کا شکار رہی اور مقررہ وقت رات 12 بج کر 30 منٹ کے بجائے رات 1 بج کر 15 منٹ پر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کی۔

ٹیم کی آمد سے قبل ہی ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز، ڈی آئی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز جمیل ظفر سمیت دیگر افسران نے سیکیورٹی اور انتظامی امور کی نگرانی کی۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔

طیارہ جب پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو شائقین میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ ایئرپورٹ پر نوجوان شاہینوں کے پرتپاک استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، شائقین ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے اور قومی ہیروز کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔

قومی ٹیم کے ایئرپورٹ پہنچنے پر کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ شہریوں نے بھرپور انداز میں فاتح کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔

ٹیم کی اس شاندار کامیابی پر فضا جشن میں بدل گئی اور ہر طرف خوشی اور فخر کا اظہار کیا جاتا رہا۔
