کبیروالا، ایک ماہ سے لاپتہ خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے برآمد

خاتون کی بہو نے اپنے پوتے کے ساتھ مل کر گلہ دبا کر اپنے شوہر کی والدہ (ساس) کو قتل کیا تھا، پولیس

ویب ڈیسک December 22, 2025
کبیر والا:

ایک ماہ سے لاپتہ رہنے والی خاتون کی لاش اس کے اپنے ہی گھر سے برآمد ہوئی، جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بیٹے کی بیوی (بہو) اور پوتے نے مل کر خاتون کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا تھا۔

پولیس کے مطابق خاتون کی گمشدگی کی رپورٹ پوتے کی جانب سے درج کرائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس کی دادی اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔

 تاہم پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس گمشدگی کے معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کیں جس کے نتیجے میں قتل کا کیس سامنے آیا۔

پولیس کے مطابق خاتون کی بہو نے اپنے پوتے کے ساتھ مل کر گلہ دبا کر اپنے شوہر کی والدہ (ساس) کو قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو گھر میں ہی دفن کر دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔

پولیس نے گمشدگی کے معاملے کو قتل میں تبدیل ہوتے ہی دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے اور مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔

 پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین اور افسوسناک واقعہ ہے، جس میں خاندان کے ہی افراد نے اپنے ایک بزرگ کو قتل کر کے اس کی لاش چھپائی۔

پولیس نے لاش کی برآمدگی کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید شواہد جمع کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
