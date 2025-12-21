جڑانوالہ میں انسانیت سوز واقعہ، پانچ سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل

ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
جڑانوالہ:

تھانہ روڈالہ کے علاقہ چک نمبر 368 گ ب میں انسانیت کو شرما دینے والا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پانچ سالہ معصوم بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔

پولیس جڑانوالہ کے مطابق سفاک ملزمان نے پانچ سالہ فضیلت کو گلا دبا کر قتل کیا اور بعد ازاں اس کی لاش مکئی کی فصل میں پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار

Express News

کھیلنے کیلیے آنے والی 9 سالہ بچی کے ساتھ ہمسایے  کی زیادتی، ملزم گرفتار

جبکہ فرانزک ٹیم موقع سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے تاکہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا سکیں۔

سی پی او فیصل آباد نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے۔

پولیس حکام کے مطابق متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

کبیروالا، ایک ماہ سے لاپتہ خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے برآمد

Express News

کراچی، پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، رحیم شاہ کالونی میں پولیس کا مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، عمارت کی دوسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی، فائرنگ کے واقعات میں نوجوان لڑکی سمیت 4 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو