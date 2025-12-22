کینیڈا میں دہشتگردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار

افغان شہری نے نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ جرائم انجام دینے کی سازش بھی کی، کینیڈین پولیس کا انکشاف

December 22, 2025
افغانستان سے پنپنے والی دہشت گردی دنیا بھر کے ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بننے لگی، کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔

افغان شہری دنیا بھر کے ممالک میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور منشیات اسمگلنگ جیسے گھناؤنے فعل میں مصروف ہیں۔

افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق کینیڈا پولیس نے دہشت گردی کے الزامات میں افغان شخص کو گرفتار کر لیا۔

کینیڈین پولیس کے مطابق 26 سالہ افغان شہری ولید خان کو ٹورنٹو میں دہشت گردانہ سرگرمیوں اور داعش سے مبینہ تعلقات کے الزامات پر گرفتار کیا گیا، افغان شہری ولید خان داعش کو مالی وسائل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس فراہم کرنے اور قتل کے منصوبے بنانے میں بھی ملوث ہے۔

کینیڈین پولیس نے انکشاف کیا کہ افغان شہری ولید خان نے نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ جرائم انجام دینے کی سازش بھی کی۔

کینیڈا کے شہر پیل کے ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق گرفتاری کے دوران افغان دہشت گرد ولید خان سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔

ہشت صبح کے مطابق ولید خان کی گرفتاری سے ایک روز قبل آسٹریا میں ایک افغان پناہ گزین کو منشیات سے متعلق جرائم کے الزامات میں گرفتار کر کے افغانستان بھیجا گیا تھا۔

افغان طالبان رجیم کے زیر انتظام افغانستان دہشت گردی، سنگین جرائم اور منشیات کی پیداوار جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغان طالبان رجیم کے سائے تلے بے لگام دہشت گرد گروہ پوری دنیا کے لیے سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔
