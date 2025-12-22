باتھ روم میں طویل وقت گزارنے پر انجینیئر ملازمت سے فارغ

چین میں ایک انجینیئر کو باتھ روم میں غیر معمولی طور پر طویل وقفے لینے کی وجہ سے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا جبکہ بعد میں عدالت نے بھی کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 

مشرقی جیانگسو صوبے میں ایک انجینیئر نے اپنی کمپنی میں کام کے دوران کئی مرتبہ لمبے باتھ روم بریک لیے، مجموعی طور پر کچھ 1 گھنٹے سے زیادہ اور ایک بار تقریباً 4 گھنٹے تک تھا۔ 

کمپنی نے سرکاری نگرانی کے فوٹیج کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ بار بار اور طویل وقت کے لیے کام سے غیر حاضر رہا۔ ملازم نے دعویٰ کیا کہ اسے خون بہنے والے بواسیر کی وجہ سے دیر لگتی تھی۔ 

کمپنی کے مطابق، لی نامی شہری کام کے اوقات میں اجازت کے بغیر متعدد بار اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا جو اس کے لیبر کنٹریکٹ اور کمپنی کے قواعد و ضوابط کے خلاف تھا۔ اس نے کمپنی کو اپنے طبی مسئلے کے بارے میں پیشگی اطلاع یا بیماری کی چھٹی کی درخواست نہیں دی، جیسا کہ کنٹریکٹ میں مانگا گیا تھا۔ 

لی نے عدالت میں 320,000 یوان کے زرتلافی کی درخواست کی لیکن عدالت نے پایا کہ باتھ روم میں گزرا گیا وقت ”معمولی جسمانی ضروریات سے بہت زیادہ“ تھا اور کمپنی کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا۔ 

البتہ عدالت نے بعد میں ثالثی کے ذریعے فیصلہ تبدیل کیا اور ملازم کے طویل عرصے کی خدمت اور بے روزگاری کے معاملے کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی کو کچھ 30,000 یوان بطور ریلیف ادا کرنے پر آمادہ کیا۔
