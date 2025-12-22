لاہور:معروف مذہبی اسکالر کے بیٹے کو اغوا کرلیاگیا، عدالت کا پولیس کو بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم

لاہور ہائی کورٹ میں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر نگہت ہاشمی کے بیٹے محمد بن خالد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے پولیس کو آئندہ سماعت پر مغوی کو بازیاب کروا کر عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے سماعت پانچ جنوری تک ملتوی کردی، جسٹس اسجد جاوید گھرال نے مغوی کی اہلیہ حجاب یزدانی کی درخواست پر سماعت کی۔
درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق ایڈووکیٹ پیش ہوئے، ڈی ایس پی برکی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔
وکیل درخواست گزار نے کہا کہ مغوی محمد بن خالد کو 24 اور 25 نومبر کو مبینہ اغوا کیا گیا، عدالت نے ڈی ایس پی سے استفسار کیا کہ آپ مغوی کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکے، ڈی ایس پی برکی نے جواب دیا کہ ہماری ٹیمیں کام کررہی ہیں ہمیں مہلت دی جائے۔