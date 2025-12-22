لاہور:معروف مذہبی اسکالر کے بیٹے کو اغوا کرلیاگیا، عدالت کا پولیس کو بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم

جسٹس اسجد جاوید گھرال نے مغوی کی اہلیہ حجاب یزدانی کی درخواست پر سماعت کی۔

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

لاہور ہائی کورٹ میں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر نگہت ہاشمی کے  بیٹے محمد بن خالد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے پولیس کو آئندہ سماعت پر مغوی کو بازیاب کروا کر عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے سماعت پانچ جنوری تک ملتوی کردی، جسٹس اسجد جاوید گھرال نے مغوی کی اہلیہ حجاب یزدانی کی درخواست پر سماعت کی۔

درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق ایڈووکیٹ پیش ہوئے، ڈی ایس پی برکی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔

وکیل درخواست گزار نے کہا کہ مغوی محمد بن خالد کو 24 اور 25 نومبر کو مبینہ اغوا کیا گیا، عدالت نے ڈی ایس پی سے استفسار کیا کہ آپ مغوی کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکے، ڈی ایس پی برکی نے جواب دیا کہ ہماری ٹیمیں کام کررہی ہیں ہمیں مہلت دی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 11:35 AM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |
مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو