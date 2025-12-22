ناسا کی خلائی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

ناسا کے جدید روور پرسورینس نے تقریباً 25 میل (40 کلومیٹر) کا فاصلہ طے کر لیا ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

ناسا کا پرسورینس روور مریخ پر طویل سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہے۔ 

پہلے مریخ پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے والا ریکارڈ ناسا کے اپرچونیٹی روور کے نام ہے جس نے لگ بھگ 28.06 میل (45.16 کلومیٹر) سفر کیا۔ 

ناسا کے جدید روور پرسورینس نے تقریباً 25 میل (40 کلومیٹر) کا فاصلہ طے کر لیا ہے اور اپرچونیٹی کے ریکارڈ کو عبور کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ 

اس مشن کا مقصد نہ صرف زیادہ فاصلہ طے کرنا ہے بلکہ مریخ کے جیزرو کرِیٹر میں قدیم حیاتیاتی نشانات تلاش کرنا بھی ہے۔ 

پرسورینس کے مضبوط پہیے اور خود-سوار نیویگیشن سسٹم نے سخت مریخی زمین پر قابلِ ذکر سفر ممکن بنایا ہے۔ مشن کے انجینیئرز کا خیال ہے کہ پرسورینس  مستقبل میں بہت مزید میل طے کر سکتا ہے خاص طور پر اگر یہ 2028 تک یا بعد میں بھی فعال رہے۔ 

مریخ پر لمبا سفر ریکارڈ صرف ایک اعداد و شمار نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ روور  زیادہ سائنسی سائٹس تک پہنچ سکتا ہے، مختلف جغرافیائی خصوصیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور مریخ کی تاریخ اور ممکنہ مائیکرو-زندگی کے نشانات تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 11:35 AM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |
مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |

متعلقہ

Express News

ناسا نے کائنات کا حیرت انگیز نقشہ جاری کر دیا

Express News

ماہرین فلکیات نے لیموں کی شکل کا سیارہ دریافت کرلیا

Express News

خلا میں سیٹلائٹ قابو سے باہر، کمپنی نے خبردار کر دیا!

Express News

رواں برس اے آئی کے سبب کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوئی؟

Express News

ٹِک ٹاک کا امریکا میں آپریشن جاری رکھنے کیلئے بڑا فیصلہ

Express News

زمین سے 25 نوری سال کے فاصلے پر خلا میں خطرناک تصادم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو