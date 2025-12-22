بونڈائی حملے کے بعد آسٹریلوی انٹیلیجنس کی کارروائی, حملے میں ملوث دہشتگرد گروہ کا انکشاف

اس حوالے سے چار مزید بھارتی شہریوں کو گرفتار کرلیا گیا ہے

بونڈائی حملے کے بعد آسٹریلوی انٹیلیجنس نے کارروائی کی جس میں ایک بڑے دہشتگرد نیٹ ورک کا انکشاف کیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی حکام نے بتایا کہ سڈنی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث ایک بڑے نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے۔

اس حوالے سے چار مزید بھارتی شہریوں کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ ان چار بھارتیوں کو سزا سنائے جانے تک تفتیش کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔

دوسری جانب خبر ایجنسی کے مطابق بونڈائی حملے میں ملوث زخمی ملزم کو آج اسپتال سے جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ اکتوبر میں ریکارڈ ویڈیو میں دونوں ملزمان نے یہودیوں کے خلاف جذبات کا اظہار کیا تھا۔

آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایوان انتہا پسند ، نفرت انگیز بیانات کے خلاف نئے قوانین کی حمایت کرے۔
