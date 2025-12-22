ملتان: وائرل ویڈیو میں لواحقین کو غیراخلاقی اور نامناسب اشارہ کرنے والے ڈاکٹر کو برطرف کردیا گیا

ویڈیو میں لواحقین کو یہ کہتے سنا گیا ڈاکٹروں کی جانب سے خون کی منتقلی سے انکار کے بعد مریضہ کا انتقال ہوا

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

ملتان کے نشتر اسپتال میں مریضہ کے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایڈیشنل ہاؤس آفیسر ڈاکٹر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق وائرل ویڈیو میں لواحقین کو یہ کہتے سنا گیا کہ ڈاکٹروں کی جانب سے خون کی منتقلی سے انکار کے بعد مریضہ کا انتقال ہوا، ویڈیو میں بعد ازاں ایک ڈاکٹر کو انگلی سے نامناسب اشارہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

ڈاکٹر کو واقعے کے ایک روز بعد 19 دسمبر کو معطل کیا گیا تھا جبکہ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بھی قائم کی گئی، بعد ازاں اسپتال انتظامیہ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا، جس میں ڈاکٹر کو بدانتظامی، اسپتال قوانین اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی پر فوری طور پر ملازمت سے فارغ کرنے کا اعلان کیا گیا۔

گزشتہ روز نامناسب اشارے کرنے والے ہاؤس آفیسر نے اپنا جواب جمع کروا دیا تھا، اپنے بیان میں ڈاکٹر نے کہا کہ جس مریضہ کا انتقال ہوا اسے دو سینئر ڈاکٹر دیکھ رہے تھے میں اس مریضہ کا علاج نہیں کر رہا تھا، میرے دو سینئر ڈاکٹر پی جی آر ڈاکٹر ماجد اور ڈاکٹر سلیم ان مریضہ کا علاج کر رہے تھے۔

ڈاکٹر قاسم جمال  نے کہا کہ جب صورتحال بگڑنے لگی، دونوں سینئر ڈاکٹر منظر عام سے غائب ہو گئے جبکہ ان کو وہاں موجود ہونا چاہئے تھا تاکہ لواحقین کو کونسل کرتے۔

ڈاکٹر قاسم جمال نے کہا کہ میں اس وقت بیک وقت چار دیگر مریضوں کا علاج کر رہا تھا، میری جانب سے کیا جانے والا اشارہ لواحقین کی جانب سے مسلسل گالم گلوچ ، جان سے مارنے کی دھمکیوں ، جسمانی ہراساں کرنے کے بعد کا فطری عمل تھا جس میں ہرگز کسی کی تضحیک کرنا مقصد نہیں تھا۔

ڈاکٹر قاسم جمال نے کہا کہ ایمرجنسی میں خواتین میڈیکل وارڈ میں مردوں کا اتنی بڑی تعداد میں گھس آنا گالم گلوچ کرنا ویڈیوز بنانا یہ سب کیا ٹھیک تھا، سیکیورٹی کہاں تھی، میں نے ڈی ایم ایس کو شکایت کی کہ صورتحال خراب ہے کچھ کیجئے انہوں نے کہا سیکیورٹی بھیجتا ہوں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |
ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |
ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 12:12 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو