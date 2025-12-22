امریکی فورسز کی وینزویلا کے ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کی کوشش

امریکا ان کارروائیوں کو پابندیوں کے نفاذ اور منشیات و ممنوعہ تجارت کے خلاف اقدامات کے طور پر پیش کرتا ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
امریکی فورسز نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کیلئے تعاقب شروع کر دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے انجام دی جانے والی گزشتہ دنوں میں دوسری کارروائی ہے جس کا مقصد مبینہ طور پر پابندیوں کو چیلنج کرنے والے تیل بردار جہازوں کو روکنا ہے۔ 

گزشتہ ہفتوں میں امریکا نے دوسرے دو ٹینکروں کو روکنے یا قبضے میں لینے کی کارروائیاں کیں، جن میں Centuries اور Skipper شامل ہیں۔ 

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جہاز وینزویلا کی ’ڈارک فلیٹ‘ کا حصہ ہیں، جو امریکا کی پابندیوں سے بچتے ہوئے تیل منتقل کرنے میں ملوث ہیں۔ 

امریکا ان کارروائیوں کو پابندیوں کے نفاذ اور منشیات و ممنوعہ تجارت کے خلاف اقدامات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک بیان کے مطابق انہیں عدالتی تحویل کے حکم کے تحت روکا جا رہا ہے کیونکہ ان جہازوں پر غیر قانونی تیل کی منتقلی کا شبہ ہے۔ 

واضح رہے کہ ان اقدامات سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی و سفارتی تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔
