روس میں کار بم دھماکا، فوج کا سینئر جنرل ہلاک

روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں روسی فوج کا ایک سینئر جنرل ہلاک ہو گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکا ایک گاڑی کے نیچے نصب بم کے ذریعے کیا گیا جو ماسکو کے ایک رہائشی علاقے میں پھٹا۔
ہلاک ہونے والے افسر کی شناخت لیفٹیننٹ جنرل فانیل سارواروف کے طور پر ہوئی ہے، جو روسی جنرل اسٹاف میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔
روسی تفتیشی اداروں نے واقعے کو قتل کی واردات قرار دے کر باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔حکام کا مؤقف ہے کہ یہ ایک منظم اور ٹارگٹڈ حملہ تھا۔ ابتدائی طور پر بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم کسی فریق نے تاحال ذمہ داری قبول نہیں کی۔
واضح رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، اور حالیہ مہینوں میں روس کے اندر سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔