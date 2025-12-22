روس میں کار بم دھماکا، فوج کا سینئر جنرل ہلاک

دھماکا ایک گاڑی کے نیچے نصب بم کے ذریعے کیا گیا

ویب ڈیسک December 22, 2025
روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں روسی فوج کا ایک سینئر جنرل ہلاک ہو گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکا ایک گاڑی کے نیچے نصب بم کے ذریعے کیا گیا جو ماسکو کے ایک رہائشی علاقے میں پھٹا۔

ہلاک ہونے والے افسر کی شناخت لیفٹیننٹ جنرل فانیل سارواروف کے طور پر ہوئی ہے، جو روسی جنرل اسٹاف میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔

روسی تفتیشی اداروں نے واقعے کو قتل کی واردات قرار دے کر باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔حکام کا مؤقف ہے کہ یہ ایک منظم اور ٹارگٹڈ حملہ تھا۔ ابتدائی طور پر بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم کسی فریق نے تاحال ذمہ داری قبول نہیں کی۔

واضح رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، اور حالیہ مہینوں میں روس کے اندر سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
