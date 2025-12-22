سندھ ہائیکورٹ نے ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت پر ہنگامہ آرائی سے متعلق درخواست نمٹادی

ملزم عبد القادر کیخلاف مقدمات سے متعلق رپورٹ جمع کرادی گئی

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

سندھ ہائیکورٹ نے گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت پر ہنگامہ آرائی سے متعلق  آئی جی سندھ کی رپورٹ پر درخواست نمٹادی۔

ہائیکورٹ میں گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت پر ہنگامہ آرائی سے متعلق شہری کی درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ نے موقف دیا کہ پولیس پٹیشنر کو بلاوجہ ہراساں اور بے بنیاد و جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔

آئی جی سندھ سے عبدالقادر میمن کیخلاف صوبہ سندھ میں درج مقدمات کا ریکارڈ مانگا جائے۔عدالتی احکامات پر آئی جی سندھ کی جانب سے ملزم عبد القادر کیخلاف مقدمات سے متعلق رپورٹ جمع کرادی گئی۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ عبد القادر میمن کیخلاف کراچی سمیت پورے صوبہ میں کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ عدالت نے آئی جی سندھ کی رپورٹ پر درخواست نمٹادی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

 Dec 22, 2025 03:50 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |
ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو