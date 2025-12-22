شاہ لطیف پولیس کی کارروائی، کارلفٹنگ میں ملوث گینگ کے 4 کارندے گرفتار

گرفتار ملزمان میں شمشاد ، مجیب ، عبدالزاق اور رمیض شامل ہیں

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

کراچی میں شاہ لطیف پولیس کی کارروائی میں کارلفٹنگ میں ملوث گینگ کے 4 کارندے گرفتار کرلیے گئے ہیں۔

گرفتار ملزمان میں شمشاد ، مجیب ، عبدالزاق اور رمیض شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے دو پستولیں ، 4 موٹرسائیکلیں اور ایک کار برآمد ہوئی۔ بغیر چابی کے لاک کھولنے والی جدید ڈیوائس اور دیگر سامان بھی ملزمان سے برآمد کیا گیا۔

ملزمان کراچی بھر سے گاڑیاں چوری اور چھینے میں ملوث ہیں۔ قیمتی گاڑیاں جدید ڈیوائس کی مدد سے بغیر چابی کھول کر چوری کرتے تھے۔

ملزمان کا ایک گینگ گاڑی اور موٹر سائیکل اسنیچنگ میں ملوث ہے، ملزمان واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ بھی کرتے تھے۔گرفتار ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

 Dec 22, 2025 03:50 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

سابق چائلڈ اسٹار کا اداکاری سے بے گھر ہونے تک کا سفر

 Dec 22, 2025 01:42 PM |
ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

ٹک ٹاکر ایمان فاطمہ کے بال کاٹنے کا مقدمہ، ملزمان عدالت سے فرار

 Dec 22, 2025 12:42 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو