پاکستانی کھلاڑیوں کی ’دھرِندھر’ کے گانے پر جشن منانے کی ویڈیو وائرل

ویڈیو ایشیا کرکٹ کونسل نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
کراچی:

پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2025 جیتنے کے بعد جشن کو یادگار بنا دیا۔

دبئی میں بھارت کو فائنل میں 191 رنز سے شکست دینے کے بعد قومی نوجوان کھلاڑیوں نے فلم دھرِندھر کے مشہور گانے ’FA9LA’ پر رقص کیا۔

پاکستانی کھلاڑیوں کے رقص کی ویڈیو ایشیا کرکٹ کونسل نے سوشل میڈیا پر شیئر کی جو تیزی سے وائرل ہوگئی۔

وائرل ویڈیو میں خوشی سے نہال کھلاڑی FA9LA کے ردم پر ڈانس کررہے ہیں۔

Express News

چھکے چوکوں کی برسات؛ سمیر منہاس نے بھارت کیخلاف میچ میں تاریخ رقم کردی

Express News

وزیر اعظم کا قومی انڈر 19 ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ، بڑے انعام کا اعلان

ساتھ ہی ایشین کرکٹ کونسل نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ ’’تم کوشش کر لو مگر آج کی رات یہ لڑکے رکنے والے نہیں ہیں‘‘۔

واضح رہے کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم دھرِندھر کا گانا اپنی مقبولیت کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹرینڈ میں ہے اور اس پر نوجوانوں کی جانب سے کافی ریلز بنائی جارہی ہیں۔

 
