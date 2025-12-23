سورج مکھی کے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور صحت مند چکنائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان میں خاص طور پر وٹامن ای کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو ہمارے خلیات کو فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔
سورج مکھی کے بیج میں چھپے صحت کے چند فوائد درج ذیل ہیں:
دل کی صحت: سورج مکھی کے بیج مونو اور پولی انسچوریٹڈ چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں جو کولیسٹرول (LDL) کو کم کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وٹامن ای سوزش اور آکسیڈیٹیو تناؤ سے بھی دل کی حفاظت کرتا ہے۔
دماغی افعال: وٹامن ای دماغی خلیات کو تحفظ دیتا ہے اور یادداشت اور توجہ کو بڑھاتا ہے۔ اومیگا تھری فیٹس دماغی نشوونما اور کارکردگی کے لیے اہم ہیں۔
جلد کی صحت: وٹامن ای فری ریڈیکلز سے لڑ کر جلد کو صحت مند اور جوان رکھتا ہے، جبکہ اینٹی آکسیڈنٹس UV شعاعوں سے نقصان سے بچاتے ہیں۔
آنتوں کی صحت: سورج مکھی کے بیجوں میں فائبر کی بڑی مقدار ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، قبض کو کم کرتی ہے اور مفید بیکٹیریا کی نشوونما کو فروغ دیتی ہے۔
وزن میں کمی: پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی کی موجودگی کی وجہ سے یہ بیج بھوک کم کرتے ہیں اور وزن کے انتظام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
ہڈیوں کی مضبوطی: میگنیشیم، کیلشیم اور کاپر ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں جبکہ فائٹوسٹیرولز سوزش کم کر کے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔
مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے: سورج مکھی کے بیج وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں، جو جسم کے مدافعتی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر وٹامن ای، سیلینیم اور زنک مدافعتی خلیات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں اور جراثیم کے خلاف جسم کا دفاع بہتر کرتے ہیں۔
آنکھوں کی صحت: سورج مکھی کے بیج وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آنکھوں کو آکسیڈیٹیو تناؤ اور عمر سے متعلق میکولر انحطاط سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، زیکسینتھین اور لیوٹین جیسے اجزاء اچھی بینائی کو برقرار رکھنے اور موتیابند(cataract)کے امکانات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔