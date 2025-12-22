دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند

سفر سے قبل موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 سے تازہ صورتحال معلوم کریں، ترجمان موٹر وے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
لاہور:

شدید دھند کے باعث پنجاب کی اہم موٹرویز مختلف مقامات پر ٹریفک کیلئے بند کر دی گئی ہیں۔

ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ موٹروے ایم تھری لاہور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم الیون بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کیلئے بند ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پنجاب میں شدید دھند کے ڈیرے، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

Express News

شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

Express News

شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

اسی طرح موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک اور موٹروے ایم فائیو ملتان سے روہڑی تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہیں۔

موٹروے پولیس نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے قبل موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 سے تازہ صورتحال معلوم کریں۔

ترجمان کے مطابق دھند کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے جس کے پیش نظر حادثات سے بچاؤ کیلئے موٹرویز عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

Dec 23, 2025 01:14 AM |
عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Dec 23, 2025 12:25 AM |
شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

 Dec 22, 2025 12:47 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو