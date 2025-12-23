حكومتِ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 3 بڑے  ترقياتى سنگ ميل

کراچی میں ویسٹ واٹر ٹریٹمینٹ، این ای ڈی سائنس، ٹیکنالوجی پارک منصوبوں پر کویت کی سرکاری کمپنی کے ساتھ معاہدے طے پاگئے

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

حكومتِ سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تین بڑے  ترقياتى سنكِ ميل حاصل کرلیے جب کہ پانی ، کراچی میں ویسٹ واٹر ٹریٹمینٹ اور این ای ڈی سائنس اور ٹیکنالوجی پارک منصوبوں پر کویت کی سرکاری کمپنی کے ساتھ معاہدے طے پاگئے۔

وزیراعلیٰ ہائوس میں صوبائی انویسٹمینٹ ڈپارٹمینٹ کے تحت شاندار تقریب کا انعقاد ہوا، تقریب میں صوبائی وزرا، ڈپلومیٹس، صوبائی سیکریٹریز، پرائیویٹ کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار نے بڑی تعداد میں شرکت کی،

کویت کے سرکاری کمپنی انرٹیک کے سربراہ عبداللہ المتیری اور ان کے وفد نے شرکت کی، تقریب کے میزبان وزیراعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے سرمایہ کاری سید قاسم نوید تھے۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کی اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انرٹیک ہولڈنگ کمپنی کے اشتراک سے پانی، توانائی، جدت اور ماحولیاتی شعبوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، نبیسر–وجیہر واٹر سپلائی منصوبے کی کمرشل آپریشنز تاریخ کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں، این ای ڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبے کے لیے کنسیشن معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ سندھ  نے کہا کہ ٹی پی فور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں، نبیسر–وجیہر واٹر سپلائی منصوبہ تھر بلاک اوّل کو پانی فراہم کرے گا، واٹر سپلائی منصوبے کے تحت 45 کیوسک پانی تھر کے پاور پلانٹس کو فراہم کیا جائے گا، منصوبے سے 1,650 میگاواٹ بجلی کی پیداوار ممکن ہو گی، جس سے قومی سطح پر بجلی کی لاگت میں کمی آئے گی۔

وزیراعلیٰ سندھ  نے کہا کہ نبیسر–وجیہر منصوبہ سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑے اور پیچیدہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں شامل ہے، حکومتِ سندھ اور انرٹیک واٹر پرائیویٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے اہم آبی انفرااسٹرکچر کامیابی سے مکمل کیا گیا، انرٹیک ہولڈنگز کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کا ذیلی ادارہ ہے،  براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری حکومتِ سندھ اور حکومتِ کویت کے درمیان مضبوط تعلقات اور باہمی اعتماد کا مظہر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

 Dec 23, 2025 01:06 PM |
سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

 Dec 23, 2025 12:07 PM |
کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Dec 23, 2025 11:03 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو