سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی سالگرہ کے حوالے سے ابھی تک کسی بڑے اہتمام یا خصوصی تقریبات کی خبریں سامنے نہیں آئیں

ویب ڈیسک December 23, 2025
رواں برس شاہ رخ خان اور عامر خان کے بعد اب تیسرے خان یعنی سلمان خان بھی 60 برس کے ہونے والے ہیں۔

وہ 27 دسمبر کو اپنی 60ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں، تاہم حیران کن طور پر ان کی سالگرہ کے حوالے سے کسی بڑے اہتمام یا خصوصی تقریبات کی خبریں سامنے نہیں آئیں، جیسا کہ اسی سال عامر خان اور شاہ رخ خان کے لیے دیکھی گئیں۔

تاہم سلمان خان نے اس موقع پر سوشل میڈیا پر اپنی فٹنس اور انداز سے مداحوں کی توجہ ضرور حاصل کر لی ہے۔

انہوں نے جم میں لی گئی چند تصاویر شیئر کیں جن میں وہ بلیک بنیان اور نیلے شارٹس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

کلین شیو تصاویر میں سلمان خان کی مضبوط جسامت اور چست انداز نمایاں ہے۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ 60 برس کی عمر میں وہ ایسے ہی نظر آئیں۔

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلمان خان کی تصاویر دیکھ کر مداح حیران رہ گئے ہیں۔ کئی صارفین نے تبصرہ کیا کہ سلمان خان اپنی عمر سے کہیں کم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بعض نے ان کے انداز کو متاثر کن قرار دیا۔

ایک مداح نے لکھا کہ وہ تیس سال کے نوجوان لگتے ہیں، جبکہ دوسرے نے کہا کہ سلمان خان اب بھی سب پر بھاری ہیں۔

واضح رہے کہ عامر خان اور شاہ رخ خان کی ساٹھویں سالگرہ پر ان کی فلموں کی دوبارہ نمائش کی گئی، لیکن سلمان خان کے لیے فی الحال ایسی کسی تقریب کا اعلان نہیں ہوا ہے۔

اس کے باوجود ان کی فٹنس اور مقبولیت ایک بار پھر خبروں کا مرکز بن گئی ہے۔
