تھائی لینڈ کا کمبوڈیا پر فضائی حملہ، سرحدی کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل

حکام کے مطابق دونوں جانب سے 9 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں

ویب ڈیسک December 23, 2025
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔

کمبوڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تھائی لینڈ نے اس کی سرزمین پر فضائی حملے کیے، یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی جب دونوں ممالک نے اسی ہفتے مذاکرات پر اتفاق کیا تھا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں میں تھائی لینڈ میں کم از کم 23 جبکہ کمبوڈیا میں 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق دونوں جانب سے 9 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔

تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سیہاسک پھوانگکٹکیو نے کوالالمپور میں آسیان ممالک کے اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان بدھ کے روز سرحدی تنازع پر بات چیت ہوگی۔ یہ مذاکرات تھائی لینڈ کے صوبے چنتھابوری میں دو طرفہ بارڈر کمیٹی کے تحت ہوں گے۔

سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا، کمبوڈیا کا تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کا اعلان

کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جھڑپیں جاری، امن معاہدے کیلئے ٹرمپ کی مداخلت آج متوقع ہے

امن معاہدہ ناکام؟ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں دوبارہ شدید جھڑپیں شروع

تاہم مذاکرات کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ تھائی فضائیہ نے سیام ریپ اور پریاہ ویہیر صوبوں کے بعض علاقوں پر بمباری کی۔ سیام ریپ وہی صوبہ ہے جہاں مشہور انگکور واٹ واقع ہے، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔

دوسری جانب تھائی فوج کا کہنا ہے کہ کمبوڈیا کی جانب سے پیر کے روز درجنوں راکٹ تھائی علاقے میں داغے گئے، جس کے جواب میں تھائی فضائیہ نے کمبوڈیا کے دو فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔

سرحدی فائرنگ اور فضائی حملوں کے باوجود کمبوڈیا کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے نفاذ کے حوالے سے پُرامید ہے۔ تاہم تھائی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ مذاکرات کے نتیجے میں فوری جنگ بندی ممکن نہ بھی ہو۔
