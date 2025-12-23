پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے قومی ایئرلائن کی نجکاری کا عمل مکمل ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ردعمل جاری کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی کا پی ائی اے کی نجکاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ائی اے کی نجکاری پر دل خون کے انسو رو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں قومی اثاثوں کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے، نااہل حکمرانوں کی مبینہ کرپشن کی وجہ سے قومی ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں۔
شوکت یوسفزئی نے کہا کہ یہ ابتدا ہے نہ جانے اور کتنے ادارے فروخت ہوں گے، قومی اداروں کی تباہی کے زمہ داروں کا تعین کیا جائے۔
واضح رہے کہ نجکاری کمیشن بورڈ کی جانب سے قومی ایئرلائن کی بولی کے حوالے سے تقریب منعقد کی جس میں عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی سب سے زیادہ بولی لگا کر پی آئی اے کے 75 فیصد حصص خرید لیے۔