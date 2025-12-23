پی آئی اے ابتدا ہے ابھی معلوم نہیں کتنے ادارے فروخت ہوں گے، پی ٹی آئی رہنما کا نجکاری پر ردعمل

نااہل حکمرانوں کی مبینہ کرپشن سے قومی ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں، تباہی کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، شوکت یوسفزئی

ویب ڈیسک December 23, 2025
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے قومی ایئرلائن کی نجکاری کا عمل مکمل ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ردعمل جاری کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی کا پی ائی اے کی نجکاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ائی اے کی نجکاری پر دل خون کے انسو رو رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں قومی اثاثوں کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے، نااہل حکمرانوں کی مبینہ کرپشن کی وجہ سے قومی ادارے زوال پذیر ہو رہے ہیں۔

Express News

قومی ایئرلائن 135 ارب میں فروخت، عارف حبیب کنسورشیم نے 75 فیصد شیئرز خرید لیے

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

شوکت یوسفزئی نے کہا کہ یہ ابتدا ہے نہ جانے اور کتنے ادارے فروخت ہوں گے، قومی اداروں کی تباہی کے زمہ داروں کا تعین کیا جائے۔

واضح رہے کہ نجکاری کمیشن بورڈ کی جانب سے قومی ایئرلائن کی بولی کے حوالے سے تقریب منعقد کی جس میں عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی سب سے زیادہ بولی لگا کر پی آئی اے کے 75 فیصد حصص خرید لیے۔
