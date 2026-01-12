سیکیورٹی صورتحال سے متعلق بریفنگ کےلیے اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی کا کور کمانڈر کو خط

 کمیٹی ہیڈکوارٹرز الیون کور سے  تفصیلی بریفنگ حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، اسپیکر کے پی اسمبلی کا خط

January 12, 2026
سیکورٹی پر بریفنگ کے لیے اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نے کور کمانڈر کو خط لکھ دیا۔
 

خط میں اسپیکر نے سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ کا کہا ہے، انہوں نے لکھا کہ اسمبلی نے سیکورٹی کی خصوصی کمیٹی بنائی، کمیٹی نے آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے بریفنگ لی ہے۔

خط کے متن کے مطابق سیکیورٹی کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ بلایا، کمیٹی نے مشرکہ اعلامیہ جاری کیا اعلامیہ ساتھ منسلک ہے،  کمیٹی ہیڈکوارٹرز الیون کور سے  تفصیلی بریفنگ حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔

خط  کے  متن  کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کو ضم شدہ اضلاع میں وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری آپریشنز کے تناظر میں بریفنگ دی جائے، وسیع تر سیاسی، سماجی اور ترقیاتی اقدامات کے بغیر، اکیلے آپریشن سے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔

خط میں کہا گیا کہ آپریشن سے صوبے میں مزید بدامنی کا خطرہ ہو سکتا ہے،خصوصی کمیٹی (سیکیورٹی) کے لیے ان کیمرہ بریفنگ کا اہتمام باہمی طور پر مناسب تاریخ اور وقت پر خیبرپختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں کیا جائے۔

خط میں ان کیمرہ بریفنگ کے لیے تاریخ اور وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔
