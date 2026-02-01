بچوں کی نازیبا ویڈیوز بناکر خریدنے،فروخت کرنے والا گروہ بے نقاب،اہم کارندہ گرفتار ،ویڈیوز برآمد

ملزم سوشل میڈیا پر لڑکی بن کرکمسن بچوں کو ورغلاتا اور پھر نازیبا ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتا تھا

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد کا  معصوم بچوں کا استحصال کرنے والے  بڑے نیٹ ورک کے خلاف  ایکشن معصوم بچوں کی نازیبا ویڈیوز بناکر  خریدنےاورفروخت  والے گروہ کو بے نقاب کرکے اہم کارندے کو گرفتار کرلیا، چھ سو سے زائد نازیبا وڈیوز برآمد کرلیں گئیں ملزم لڑکی بن کر بچوں کو ورغلاتا اور نازیبا ویڈیو بناکر بلیک میل بھی کرتا وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کردیا گیا تانے بانے ڈارک ویب تک جانے لگے۔

حکام کے مطابق مری سے تعلق رکھنے والے راولپنڈی سےگرفتارملزم تیمورمحمود کے قبضے سے بچوں کی 600 سےزائد نازیبا ویڈیوزبرآمد ہوئیں ملزم سوشل میڈیا پر لڑکی بن کرکمسن بچوں کو ورغلاتا اور پھر نازیبا ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتا تھا۔

ملزم کے موبائل فون سے شریک ملزمان کے  مختلف واٹس ایپ گروپوں کے زریعے  مقامی   اور بیرون ممالک کےبچوں کی ویڈیوز و تصاویر کا اشتراک وغیرہ بھی سامنے آیا۔

ملزم اور واٹس ایپ گروپوں کے زمہ داران کےخلاف پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا دائرہ وسیع کردیا گیا۔

ملزم  کے ڈارک ویب سے تعلق کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع کردی گیں ہیں ملزم ویڈیوز کے زریعے بچوں کو مسلسل بلیک میل بھی کرتا رھااور دیگر مقاصد کے علاؤہ رقوم بھی ہتھیانے ملوث تھا۔

این سی سی آئی اے حکام کا کہنا ملزم سے وسیع پیمانے تفتیش کا آغاز کردیاگیا دیگر ملوث عناصر کو بھی جلد گرفتار کیا جایے گا جبکہ سہولت کاروں کا بھی تعین کیا جارھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |
اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Feb 01, 2026 02:39 PM |
ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

 Feb 01, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق، نئے سال کے پہلے ماہ تعداد 80 ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

Express News

پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

Express News

بلوچستان حملے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پی ٹی آئی

Express News

کراچی؛ پولیس کا فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ، لواحقین کا احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو